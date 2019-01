ASM Festival Arnhem wil met Guus Meeuwis in 2019 doorgroeien naar 15.000 bezoekers

Vandaag brengt de organisatie van het festival, BOD Events, de eerste twee acts naar buiten van de tweede editie van het festival. Behalve Guus Meeuwis komt ook het dj-duo Lucas & Steve naar Arnhem. ,,Zij sluiten het festival af”, zegt programmeur Dirk Malschaert. ASM is een festival met veel live muziek, maar het is aan de dj om de avond af te sluiten. Vorig jaar deed Fedde Le Grand dat.



Het was gewaagd, een dag vol bands afluiten met dance muziek, maar het pakte op de eerste editie goed uit, zegt Malschaert. Aan die opzet houdt BOD dus vast. ,,En de rest van het programma wordt weer voor elk wat wils, net als in 2018.” De organisatie belooft ‘grote namen’, maar wil nog niet verklappen wie er verder zullen optreden. Geboren Oosterbeker Eric Corton is weer spreekstalmeester, zoveel is zeker.



Malschaert is blij dat hij Guus Meeuwis heeft weten te strikken voor het ASM Festival. De Brabander stond al geruime tijd op het verlanglijstje. ,,En het is niet zo gemakkelijk om hem te boeken, want Guus Meeuwis treedt niet zo heel veel op.” Met dj’s Lucas & Steve haalt het festival een jong duo binnen dat al menig hit scoorde. ,,Afgelopen jaar 123.000.000 streams op Spotify”, zegt Malschaert ter illustratie.



BOD Events wilde met ASM Festival springen in het Arnhemse gat in de markt voor een groot muziekfestival en dat lijkt te slagen. De eerste editie was met 10.000 mensen uitverkocht. ,,We hebben heel goede reacties gehad, ondanks de ‘winterse omstandigheden’”, blikt Malschaerts collega Magchiel Koekkoek terug. Dit jaar hoopt BOD Events 15.000 mensen te trekken met het ASM Festival.



Kaarten voor het festival (à 32 euro) zijn nog niet te koop. Belangstellenden kunnen zich wel registreren om een week voorrang te krijgen op de reguliere kaartverkoop. Die begint op 1 februari.