ASM Festival in Arnhem telt af naar een zomers warme zaterdag

Makelaars nog altijd in de fout door verboden kosten te rekenen

8:44 ARNHEM - Wie in Arnhem een huurwoning zoekt, is zomaar enkele honderden euro’s kwijt nog voor hij of zij de huissleutel in handen heeft. Ondanks het verbod in 2015 brengen diverse Arnhemse verhuurmakelaars nog altijd eenmalige kosten in rekening.