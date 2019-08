ASM-festival snakte naar water en kreeg een fikse onweersbui over zich heen

Flesje water bijvullen

Bij het watertappunt vormden zich echter lange rijen en zijn de klachten over de wachttijden niet gering. ,,Een kwartier à twintig minuten duurt het wel voor ik weer water heb", zei een bezoekster die voor de derde keer haar flesje kwam vullen. ,,Te weinig tappunten, schrijf maar op", voegdw een bezoekster uit Nijmegen daaraan toe. ,,Maar de sfeer is top.”

De organisatie meldde in een reactie dat er op het ASM-terrein niet zoveel mogelijkheden zijn om waterpunten aan te leggen. De voorziening die er was, beschikte om die reden over acht kraantjes. Overigens kon je je huid wel goed beschermen tegen de zon: er was een insmeerbar op het terrein.

Onweer

Rond 20.45 uur trok er nog een flinke onweersbui over het festivalterrein. Reden voor Racoon om het optreden af te breken. Bezoekers werd opgeroepen niet dicht bij het podium of bij metalen constructies te gaan staan. Na een kwartier was de bui voorbij en werd het festival hervat.



Met 12.500 afgenomen kaarten was de tweede editie van het ASM-festival uitverkocht. De bezoekers konden ook kijken en luisteren naar Davina Michelle en Di-Rect. Dj-act Lucas & Steve is de afsluiter.