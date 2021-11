Atleten presteren optimaal dankzij topsportkoks: ‘Van bruin brood moet je poepen, daar is geen tijd voor als je zeven uur op een fiets zit’

,,In plaats van suiker”, zegt Erik te Velthuis als hij na vier bananen nu dadels soepeltjes in stukjes snijdt. Daarna tikt de manager van het topsportrestaurant Papendal vier eieren kapot en laat de inhoud in de mixmachine glijden. Als deze haar luidruchtige werk heeft gedaan, giet Te Velthuis het mengsel in een cakevorm en zegt tegen de vijf aandachtig observerende studenten: ,,35 minuten in de oven en klaar!”