Atletiekploeg zonder Dafne Schippers en Sifan Hassan naar EK

Oranje komt uit in de eerste divisie en wil in Sandnes promotie naar de super league afdwingen. Het EK duurt van 9 tot en met 11 augustus.



Marije van Hunenstijn neemt de plek in van Schippers op de 100 meter. Van Hunenstijn liep deze zomer al 11,13 en verzekerde zich daarmee niet alleen van een startbewijs voor de WK later dit jaar in Doha, maar ook van een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Hensley Paulina, die afgelopen weekeinde Churandy Martina onttroonde als Nederlands kampioen, is geselecteerd voor de 100 meter. Martina is wel mee voor de estafette 4x100 meter.