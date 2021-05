Attracties als Burgers’ Zoo en Kröller-Müller verlagen tarieven bij gedeeltelijke heropening: ‘Belangrijk dat mensen weer kunnen genieten van ons park’

Dat komt doordat alleen het buitengedeelte van attractieparken hoogstwaarschijnlijk vanaf woensdag 19 mei onder voorwaarden open mag. Het kabinet geeft maandag alleen toestemming voor een gedeeltelijke heropening van onder meer dierentuinen en openluchtmusea als de coronacijfers dat dan toestaan.



Zeker is dat populaire plekken met een dak als de Burgers’ Bush, Burgers’ Mangrove en Burgers’ Ocean sowieso gesloten blijven bij Burgers’ Zoo. ,,Maar we willen ons park wel openstellen’’, zegt marketingmanager Tim Lammers. ,,We zijn natuurlijk hartstikke blij dat we weer open mogen. Maar het is natuurlijk wel jammer dat je een paar hele mooie ecosystemen waar veel mensen voor komen niet kunt laten zien.’’



Om bezoekers tegemoet te komen, kunnen zij straks voor een gereduceerd tarief van 10 euro per persoon naar binnen. Abonnementhouders krijgen de dagen waarop alleen de buitenlocaties open zijn bovenop hun jaarkaart erbij. Of Burgers’ Zoo financieel gezien dan wel wat opschiet met een gedeeltelijke opening? ,,Wij kijken niet altijd even commercieel. Wij vinden het belangrijk dat we mensen weer kunnen laten genieten van ons park. Dat is doorslaggevend geweest in de keuze. Maar laten we heel eerlijk zijn: als we maar tien mensen konden ontvangen, hadden we dat natuurlijk niet gedaan.’’