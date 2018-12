Audi met gloednieuwe velgen brandt uit terwijl ouders voor bruiloft naar Turkije zijn

Airborne Museum breekt dit jaar record met 130.000 bezoekers

11:11 OOSTERBEEK - Het Airborne Museum in Oosterbeek en Arnhem heeft dit jaar opnieuw een bezoekersrecord gevestigd. Het voormalige hoofdkwartier van de Eerste Luchtlandingsdivisie Hartenstein in Oosterbeek en het nieuwe infocentrum ‘Airborne at the Bridge’ aan de Rijnkade in Arnhem kregen in 2018 130.000 mensen op bezoek. In 2017 waren dat er nog 120.000.