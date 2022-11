Autistische jongen herinnert zich niets van stelen auto, wilde achtervolging en horrorcrash: agenten ‘stonden doodsangsten uit’

teruglezen Zet rechter streep door A15? Na dag vol stikstof­dis­cus­sies blijft de uitkomst rechtszaak ongewis

DEN HAAG - Wordt de natuur voldoende beschermd als de verlenging van de A15 straks in gebruik is? Die vraag staat centraal bij de laatste rechtszaak rondom de aanleg van de verlengde A15 bij de Raad van State. Een belangrijk deskundigenrapport schiet alvast gaten in de stikstofregels die het kabinet wil toepassen.

22 november