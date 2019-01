Auto achtergelaten op A12 bij Arnhem: ‘De sloop komt hem morgen wel halen’

Zoekactie Wageningse Lucienne naar eigenaar bijzondere ring zesduizend keer gedeeld

16:34 ARNHEM - De Wageningse Lucienne Otten is naarstig op zoek naar de eigenaar van een ring die ze heeft gevonden op het busstation van Arnhem. Haar oproep op Facebook is na een dag ruim zesduizend keer gedeeld en dat aantal blijft groeien. ,,Het is een speciale ring, want er staat een datum en opa Fred in gegraveerd.”