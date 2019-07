Auto belandt in Rijn: duikers halen twee wagens uit het water

Ander exemplaar

Al snel had de duiker beet, maar hij had een veel groter blauw exemplaar gevonden in het water dan waarvoor hij de Rijn in werd gestuurd. Volgens agenten ter plaatse was dit een blauwe Golf uit 2000, die eind mei was gestolen en die in het water is gedumpt.



Een kwartier later vond de duiker wel de auto waarvoor hij het water in moest. De wagen bleek niet goed op de handrem te hebben gestaan en is uit het water getakeld. Het is niet voor het eerst dat er een auto in de Rijn belandt. Ook vorige week gebeurde dit nog.



Vorig jaar kwam een 39-jarige man nog om het leven hierdoor. Zover bekend zijn er nog geen maatregelen genomen door de gemeente.