Auto belandt op de kant in de berm van A50 na botsing: twee gewonden

UPDATE Man in kritieke toestand op straat aangetrof­fen in Arnhem, politie houdt alle scenario’s open

28 juni Op de Hazelaarstraat in Arnhem, onder het viaduct bij de Nijmeegseweg ter hoogte van de Graslaan, is zondagmiddag een man in kritieke toestand aangetroffen. De politie heeft geen idee wie de man is en wat er is gebeurd. Getuigen wordt opgeroepen zich te melden.