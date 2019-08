Auto belandt op de zijkant bij aanrijding in Arnhem

Weerstand tegen pur-isolatie in Arnhemse wijk groeit, Volkshuis­ves­ting wil in gesprek

17 augustus ARNHEM - De weerstand van bewoners in wijk Over het Lange Water tegen pur-isolatie groeit. Zaterdagmiddag gingen huurders de buurt in om flyers uit te delen en wijkbewoners op het hart te drukken niet mee te werken aan het onderhoudsproject van verhuurder Volkshuisvesting. Het vertrouwen in de woningcorporatie is weg, zo valt er te lezen op de flyers.