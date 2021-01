Auto brandt uit in Arnhem-Zuid: buurt baalt van incidenten

Kwaad

De buurt is kwaad, zo laten bewoners weten. In korte tijd zijn er al diverse vernielingen gepleegd, waaronder een autobrand met oud en nieuw. Ook is bij een andere auto een baksteen door de ruit gegaan.



De eigenares van de auto die afgelopen nacht in brand ging was ook erg boos, want ze had de auto een half jaar geleden splinternieuw gekocht. Verbouwereerd: ,,Hij had pas 24.000 kilometer op de teller staan en is nu al total loss.”