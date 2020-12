Auto brandt uit op A50, inzittenden komen met de schrik vrij

Even na 12.00 uur kreeg de brandweer de melding van het voorval op de rijbaan richting Arnhem. Toen de hulpdiensten aankwamen, stond het voertuig al volledig in brand. De twee inzittenden wisten op tijd te ontkomen en kwamen dus met de schrik vrij.



De brandweer had het vuur snel onder controle. Een technisch mankement zou de oorzaak van de brand zijn. De auto is total loss en moet worden afgesleept.



Door het incident zijn twee rijstroken dicht. De vertraging voor verkeer richting Arnhem was rond 13.00 uur opgelopen tot zo’n 25 minuten. Later werden de rijstroken vrijgegeven en loste de file langzaam op.