Auto in Arnhemse Rijkerswoerd gaat in vlammen op: politie vermoedt brandstichting

Mensen in Arnhem Speelgoed dat zacht maakt

30 augustus Irene Geurts (24) leidt mensen graag rond in Tout Petits, een winkel in bijzonder speelgoed met een vleugje nostalgie in hartje Arnhem. Jong en oud stappen hier met glinsterende ogen over de drempel. Soms vloeit bij de ouderen zelfs een traan. ,,Ze zien speelgoed van vroeger, keren terug naar hun eigen kindertijd. Als mensen iets zachts in handen houden, worden ze ook zachter.”