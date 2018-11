Auto in de berm zorgt voor flinke vertraging op A12 bij Arnhem

Rijnstate trots op hoge plek in Ziekenhuis Top 100

14:21 ARNHEM - Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem is trots op het behalen van de vijfde plek in de lijst van de beste topklinische ziekenhuizen van Nederland. Rijnstate scoort in de Ziekenhuis Top 100 van het AD uitstekend op veel van de 36 kwalititeitsaspecten.