Auto met benzine overgoten en aangestoken in Arnhemse wijk Geitenkamp

In het begin van de avond gingen klikocontainers in de hens in de straten Geitenkamp en Victor de Stuartlaan. Even na 22.30 uur werd er opnieuw brand gesticht, de wielkast van een auto is waarschijnlijk met benzine overgoten en in brand gezet. Door snelle ontdekking kon worden voorkomen dat de auto in lichterlaaie kwam te staan.