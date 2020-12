Auto met brandstof overgoten en in brand gestoken bij winkelcentrum Presikhaaf

Arnhemse moeder Syriëgan­ger eist actie voor haar zoon: ‘Kans is groot dat hij wordt gemarteld’

18 december DEN HAAG/ ARNHEM - Een moeder uit Arnhem van een Syriëganger eist dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag in actie komt om meer te weten te komen over haar zoon Younes (27). Ze heeft al 6,5 jaar niets gehoord van hem, en is bang dat hij gemarteld wordt door het Assad-regime.