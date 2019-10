Auto na slippartij in de sloot langs de A325

Man (50) opgepakt voor inbraak in woning Arnhem

18:31 ARNHEM - Een 50-jarige man is zondagochtend opgepakt nabij de Blaricumhof in de Arnhemse wijk Elderveld omdat hij daar in een woning had ingebroken. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats had bij de aanhouding spullen bij zich uit het huis.