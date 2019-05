Auto op de kop bij John Frostbrug, file in Arnhem-Zuid

Video Uniek: Maleise Berentwee­ling geboren in Burgers’ Zoo

12:23 ARNHEM - Het is nog nooit eerder gebeurd in Nederland: In Burgers’ Zoo in Arnhem zijn vorige week twee Maleise beren geboren. Volgens de Arnhemse dierentuin is het ‘erg zeldzaam’ dat deze soort zich in gevangenschap voortplant.