Auto op de kop in Willemstunnel, inzittenden met de schrik vrij

Justitie eist werkstraf­fen tegen twee Arnhemmers voor handel in anabolen en hennep

28 november ARNHEM - Het Openbaar Ministerie wil dat twee Arnhemmers die justitie op het spoor kwam tijdens het anabolenonderzoek met de naam ‘Vliegtuig’ worden veroordeeld tot werkstraffen. Het onderzoek gaat over de productie van en handel in gevaarlijke anabole steroïden in Arnhem tussen 2012 en 2015, en had als bijvangst twee hennepkwekerijen aan de Rietgrachtstraat en Kleine Oord.