Auto op z'n kant op N325, weg weer vrij

Blessu­respook terug bij Vitesse: Clar­ke-Sal­ter en Musonda uit de roulatie

13:00 ARNHEM - Het blessurespook is weer terug bij Vitesse. Jake Clarke-Salter is voorlopig niet inzetbaar bij de Arnhemse eredivisionist. De huurling van Chelsea kampt met een knieblessure. Charly Musonda, tevens gehuurd van de club uit Londen, ondervindt opnieuw last van zijn knie. Ook hij is uitgeschakeld.