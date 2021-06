Auto rijdt in op persoon bij Action in Arnhem: politie spreekt van ‘poging tot doodslag’

De opzettelijke aanrijding gebeurde kort voor 14.30 uur voor de winkels van Action en Intersport aan de Dr. C. Lelyweg. De politie Arnhem-Noord meldt het incident in een kort bericht op hun eigen pagina op Facebook.



Daarin wordt niet vermeld of het slachtoffer gewond raakte en wat de mogelijke aanleiding voor het incident was. Kennelijk is de dader nog niet achterhaald.



De locatie van de winkels op de kaart: