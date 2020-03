Auto rijdt met hoge snelheid tegen snackbar in Renkum; klant onder glassplinters

De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Een klant die op dat moment aanwezig was in de cafetaria aan de Kerkstraat zit onder de glassplinters.



De aanrijding was zo hard dat het deurkozijn van ’t Smulhoekje ontzet is. Het pand wordt momenteel gestut. Op straat ligt een grote plas met olie uit de motor van de auto.