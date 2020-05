Auto rijdt met volle vaart hond Saartje dood op verboden bospad: ‘Ik heb het beeld nog steeds op mijn netvlies’

Een heerlijk wandeling door het bosrijke, Arnhemse Landgoed Mariëndaal eindigde voor Tilly Boogert in een drama. Of zoals het ze het zelf omschrijft: een hororfilm. ,,Ik heb nog steeds de beelden van die autowielen die Sara raken op mijn netvlies. Die auto reed veel te hard en ook nog eens op een wandelpad dat verboden is voor auto's.”



De middag was mooi begonnen met een lange boswandeling met haar vriendin Fem. Normaal gesproken liet ze haar chihuahua's Saartje en Lotje uit in de directe omgeving. ,,Via de Nextdoor-app kwam er een oproep om in deze corona-tijd samen met mensen uit de buurt te gaan wandelen. Niet dat ik eenzaam ben, mijn dochter woont in de buurt, maar het is toch ook wel eens fijn om niet alleen op haar aangewezen te zijn.”