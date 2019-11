Auto rolt Rijnkade af en belandt in Rijn in Arnhem

Video Mannen van roemruchte Arnhemse band The Moans kijken terug: matpartij­en, meisjes en Herman Brood

16:31 ARNHEM - Geen hond die het weet, behalve een paar kenners: Herman Brood heette eerst Hermanus Brood en maakte in 1964 deel uit van de roemruchte Arnhemse formatie The Moans. Oud-bassist Jaap van Eik heeft zijn tumultueuze tijd bij The Moans vastgelegd in zijn nieuwste boek 'De bas moet knorren’. Het boek leest als een trein.