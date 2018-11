Auto rolt Rijnkade af en belandt in water, man zwaargewond

Arnhemse reliek­schrijn met tong Eusebius inzet van touwtrekke­rij

ARNHEM - Waar staat over een paar jaar de zilveren reliekschrijn met de tong en de schedel van de Arnhemse patroonheilige Sint Eusebius? In de Eusebiuskerk, in de Walburgiskerk of in de Martinuskerk?