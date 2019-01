Auto's ingesneeuwd, maar verder hebben Rhedense vrienden een top-vakantie

,,We hebben de grootste lol”, laat John Farkas (54) weten vanaf de boerderij tussen de dorpen Brixen en Westendorf, waar het negentien personen grote gezelschap deze week zijn intrek heeft genomen. ,,We zijn blij dat we, ondanks alle waarschuwingen vooraf, toch zijn gegaan.”



Er is zelfs sprake van extra lol door de overvloedige sneeuwval van de afgelopen dagen. ,,We maken elke dag rond ons appartement weer een nieuwe glijbaan. De kleintjes vinden het schitterend. En het is best een mooi gezicht. Niemand van ons heeft ooit zoveel sneeuw gehad op zijn wintersportvakantie. Het is gigantisch.”