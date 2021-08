Auto schiet de berm in na aanrijding op beruchte kruising bij Arnhem

Poppodium Luxor Live in Arnhem decor voor nieuwe pikante Net­flix-se­rie ‘Dirty Lines’

13 augustus ARNHEM - De makers van de nieuwe Netflix-serie ‘Dirty Lines’, over een familie die telefoonsekslijnen exploiteert, hebben twee weken lang filmopnamen gemaakt in het Arnhemse poppodium Luxor Live. De cast van de serie, van de makers van ‘Penoza’, werd opgevangen in het naastgelegen jongerencentrum Willemeen.