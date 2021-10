Auto verwoest door brand in Arnhemse wijk Geitenkamp

Jong Oranje Anthony Musaba komt eraan, een jaar na zijn miljoenen­trans­fer: ‘Alsof ik een film binnenstap­te’

8 oktober De loopbaan van Anthony Musaba (20) is even grillig als interessant: jeugd Vitesse, NEC, voor 2 miljoen euro naar AS Monaco, verhuurd aan Cercle Brugge en sc Heerenveen, en nu voor het eerst geselecteerd voor Jong Oranje.