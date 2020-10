Auto vliegt tijdens crossen in Arnhems weiland in brand

Ex-bewoner van Arnhemse woning wilde niet het huis, maar zichzelf in brand steken: ‘Heel teleurstel­lend dat ik niet dood was’

14 oktober ARNHEM - De 60-jarige Arnhemse verdachte wilde zichzelf in brand steken in de woning aan de Laan van Klarenbeek. Hij had op die bewuste 15e april nooit de intentie gehad om het huis in brand te steken, laat staan de buren enige schade te berokkenen.