Auto volledig verwoest door brand op A50 tussen Arnhem en Apeldoorn, lange file in de avondspits

video The Barbersta­ti­on knipt in Arnhem ongestoord tegen de verdruk­king in: ‘Overheid naait de professio­ne­le kappers­bran­che’

ARNHEM - Kappers van The Barberstation in Arnhem konden donderdag ongestoord een paar klanten knippen buiten hun zaak aan de Klarendalseweg uit protest tegen de lockdown. In Nijmegen werd de actie beëindigd door boa’s. In Utrecht maakte een ambtenaar van de gemeente een einde aan het protest.

30 december