Autobrand in Arnhem, daders sloegen op de vlucht

Luxe flats, studio's en een Jumbo in en rond de Arnhemse Sint Jozefkerk

24 juni ARNHEM - Een supermarkt van Jumbo in de Arnhemse Sint Jozefkerk, 11 studio’s in de pastorie en 35 luxe appartementen. Dat is het plan van vastgoedondernemers Roland Verheij en Dick Mantel voor de hoek Rosendaalseweg met de Kloosterstraat.