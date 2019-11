Autobrand in Arnhem voorkomen

Thuiskomst van onderdui­kers voor de Holocaust krijgt vorm bij 'Kunst op de Koffie’ in Arnhem

7:52 ARNHEM - Beeldend kunstenaar Heidi Linck staat bij een boekenkast die een bunkerbouwer van nazi-Duitsland in 1945 achterliet in een gevorderd huis van een joodse familie aan de Boulevard Heuvelink 100 in het Spijkerkwartier in Arnhem. ‘Thuiskomst’ heet het werk dat ze dit weekend tentoonstelt voor het evenement ‘Kunst op de koffie’.