Autobrand in Arnhemse wijk Klarendal mogelijk aangestoken

Hinder op John Frostbrug in Arnhem door asfaltwerk­zaam­he­den

3 november ARNHEM - Weggebruikers moeten zondag 4 november rekening houden met vertraging als ze in noordelijke richting de John Frostbrug in Arnhem over willen. Op de zuidelijke toerit tot de brug wordt het asfalt vervangen. Als gevolg daarvan is een verminderd aantal rijstroken beschikbaar.