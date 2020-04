‘Autobranden zijn een plaag voor Arnhem’, vindt Marcouch

Video Arnhemse kroegbaas maakt geniale video over uitgaan in 1,5 metersamen­le­ving

19 april ARNHEM - Leven in een 1,5-metersamenleving. Nederland begint er langzamerhand aan te wennen. Boodschappen doen we verplicht met een kar en we gaan niet in groepen de straat op. Maar stel dat de kroegen weer open mogen, hoe kun je dan veilig uitgaan?