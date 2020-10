Autodief gepakt wilde achtervolging over A12 en A50: politie vindt ‘slim’ apparaatje

MIJN TATTOO EN IK Jaime zit vol met tattoos: ‘De belangrijk­ste is die van mijn oma’

13 oktober In de serie Mijn Tattoo en Ik vertellen Arnhemmers over hun tatoeages en de betekenis die ze hebben. In de eerste aflevering doet Jaime Sanjay zijn verhaal. Hij is tattoo-artiest in de Gelderse hoofdstad.