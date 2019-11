Autoloze zondag is ‘goed idee’, maar lijkt onhaalbaar: wie houdt al die miljoenen auto’s van de weg?

Sneaky Shoes in Arnhem houdt stand tussen ketens dankzij ‘gunfactor’ en ‘limited editions’

0:49 ARNHEM - Snipes gaat de markt voor sneakers in Arnhem veranderen, dat staat nu al vast voor eigenaresse Talitha ter Buurkes van Sneaky Shoes aan de Walstraat in het stadshart. ,,Het wordt spannend. We zijn erg benieuwd wat Snipes met ons gaat doen.”