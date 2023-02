Automobilist aangehouden na aanrijding bij wegversmalling in Arnhem

Eerbetoon aanhang Vitesse voor Christian Atsu licht in diepe duisternis van Volendam

Na 19 minuten zette de aanhang van Vitesse zaterdag de zaklamp aan voor Christian Atsu. Dat eerbetoon was meteen ook het licht in de diepe duisternis in Volendam. Op het veld gaf de Arnhemse club een rouwprocessie weg.