Automobilist botst op politieauto tijdens vermeende achtervolging in Arnhem-Zuid

Als vliegbasis Deelen op slot moet vanwege explosie­ven, hoe veilig zijn de Veluwezoom en Arnhem dan?

ARNHEM - De militaire vliegbasis Deelen gaat voorlopig op slot na de vondst van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Rijst de vraag: hoe veilig is het in de omgeving dan? Kunnen we nog wel met een gerust hart wandelen in de Veluwezoom en huizen bouwen in Arnhem, zonder op bommen of granaten te stuiten?

8 april