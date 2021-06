Automobilist gaat er vandoor na botsing met scooter in Arnhem; twee gewonden

Onzeker­heid rond Gashouders­kwar­tier duurt voort; nog geen zicht op besluit gemeente Arnhem

ARNHEM - Huizenkopers in het nog te bouwen Gashouderskwartier in Arnhem verkeren nog altijd in onzekerheid over hun toekomst. Ook de projectontwikkelaar en de omliggende bedrijven die vrezen voor hun nering wachten op duidelijkheid. De bezwaarprocedure sleept zich voort, zicht op een oplossing is er niet.