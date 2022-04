Automobilist gewond nadat hij met auto verkeerslicht ramt in Arnhem

VIDEO ‘Levend mijnenveld’ van bunkers zorgt voor hoofdbre­kens in tuin van Museum Arnhem

ARNHEM - Een ‘levend mijnenveld’ noemde de Oost-Pruisische nazileider Erich Koch de een- tot tweepersoonsbunkers waarmee hij in 1944 hoopte om de geallieerde opmars te stuiten met de laatste soldaten van Hitler-Duitsland. In Arnhem kwamen er twee terecht in de tuin van wat nu Museum Arnhem heet. Die bunkers een nieuw leven bezorgen, levert hoofdbrekens op.

