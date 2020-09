Automobilist in kritieke toestand door ongeval in Arnhem

Het gebeurde even voor 12.30 uur. Door onbekende oorzaak kwam een botste de auto op twee andere auto’s en kwam tot stilstand tegen een mast van een verkeerslicht. Een mobiel medisch team werd ingevlogen met een traumahelikopter, die op de nabijgelegen golfbaan landde.



Een inzittende van een Mercedes is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de twee andere auto’s zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoeven niet naar het ziekenhuis.



Door het ongeval is er een file op zowel de Apeldoornseweg als de afrit A12 Arnhem-Noord bij Knooppunt Waterberg. De afrit van de A12 van knooppunt Velperbroek naar Arnhem-Noord is nog zeker tot 13.15 uur afgesloten.



De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval.