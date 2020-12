Automobilist moet extra kosten van verlengen snelweg A15 ophoesten

Waarom de Gelderse Forumlei­der achter Baudet blijft staan: ‘Ja, hij is een man van scherpe randjes’

15 december ARNHEM - Arjan de Kok staat vierkant achter Thierry Baudet. Ja, hij is een man van scherpe randjes. Maar van een kwalijk gedachtegoed is geen sprake, zegt de fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Gelderland. ,,Er wordt ons zoveel kwalijks verweten. Mensen krijgen daar op hun werk echt last van.’’