Automobilist neemt afslag op A12 verkeerd en belandt in de bosjes

UPDATE | VIDEO Gewonde bij steekpar­tij in Presikhaaf: ‘Ik hoor het geschreeuw nog steeds’

20 juni ARNHEM - Bij een steekincident aan de Lage Waard in de wijk Over het Lange Water in Arnhem is zaterdagavond iets voor achten een man gewond geraakt. Hoe de man eraan toe is, is onduidelijk.