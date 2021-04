Automobilist neemt rotonde rechtdoor en lanceert zichzelf, auto belandt op de kop

‘Ik was één of ander monster geworden, net de hulk’; 20 jaar cel geëist voor moord op zwangere Naomi

6 april ARNHEM - Tegen de 46-jarige Gerrit H. uit Rheden is dinsdag een gevangenisstraf van twintig jaar geëist voor de ‘kille en harteloze’ moord op de 35-jarige Naomi uit Arnhem. Zij was zwanger van hem en weigerde abortus te plegen. Zijn vrouw was erachter gekomen en wilde scheiden.