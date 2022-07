Automobilist parkeert wagen op de vangrail in Arnhem

300.000 mieren nieuwe publieks­trek­ker in Burgers’ Zoo: ‘Er is constant wat gaande’

Een kolonie van maar liefst 300.000 duizend bladsnijdermieren is sinds kort te zien in dierentuin Burgers’ Zoo in Arnhem. Het publiek wordt daardoor dagelijks getrakteerd op een optocht van duizenden mieren door hun nieuwe verblijf in de Bush.

