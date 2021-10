Automobilist ramt trolleymast in Arnhem en ontsnapt aan dood

Ook bekende Velpenaar Kees Momma is tegen het nieuwste Posbank­plan

20 oktober VELP - Velpenaar Kees Momma, die bekend is vanwege de documentaires over zijn leven als autist, is resoluut tegen het plan om de Posbank deels toegankelijk te houden voor autoverkeer. Hij vreest voor de rust in de wijk Beekhuizen, waar hij woont. ,,Wij willen absolute rust hebben en een totaalverbod op doorgaand gemotoriseerd verkeer."