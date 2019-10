Automobilist rijdt door na aanrijding met fietsers in Arnhem

De fietsers, twee tieners, werden geraakt nadat zij omstreeks 19:10 uur van het GelreDome terrein afreden de Batavierenweg op. De auto, die vermoedelijk een rood stoplicht negeerde, reed vanuit de Nijmeegseweg richting Eelden. Getuigen zeggen dat de automobilist even is gestopt, om vervolgens met hoge snelheid weg te rijden.



Over de toestand van de twee slachtoffers is vooralsnog niets bekend. Het is onduidelijk of de politie de auto al op het spoor heeft.