Automobilist rijdt door stuurfout van muur Rijnkade

Het houdt niet op in Arnhem: weer een auto in brand gezet

3 september ARNHEM - Voor de zoveelste keer is een auto in Arnhem 's nachts in brand gestoken. Ditmaal gaat het om een geparkeerde auto aan de Huissensestraat in Arnhem-Zuid. Deze werd in de nacht van woensdag op donderdag rond 03.40 uur in de fik gezet.